Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли позиции в дачном районе на южной окраине города Угледара, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала 27 января.

Ранее советник врио главы ДНР Пушилина Ян Гагин сообщал, что подразделения Вооруженных сил России осуществляют зачистку дачных районов на южной границе Угледара.