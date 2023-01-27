Москва, 27 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 января прокомментировал СМИ несколько актуальных тем, среди которых новые санкции Японии против России, помилование осуждённых экс-участников спецоперации на Украине, заявление Трампа о возможности скорого прекращения войны, отношение Кремля к переименованию Волгограда и другие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, новые японские санкции, несомненно, отразятся на двусторонних отношениях.

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Что касается указов о помиловании бывших осуждённых, участвующих в спецоперации, то они, по словам пресс-секретаря президента РФ, имеют гриф секретности, там всё проходит в соответствии с законом.

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Также он заявил журналистам, что никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград не ведется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил: шагов со стороны США в сторону переговорного процесса с Россией не просматривается, он согласился с утверждением экс-президента США Дональда Трампа о том, что конец конфликту на Украине можно положить очень быстро.

«Достаточно соответствующего указания из Вашингтона, и все это можно завершить. Конечно, не за день-два, но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», — считает Песков. Про его словам, вместо того, чтобы решать вопрос, Белый дом продолжает накачивать Киев оружием.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что если бы он возглавлял Соединенные Штаты сейчас, то смог бы договориться о завершении «этой ужасной войны» на Украине всего за сутки.

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Также журналистов интересовала реакция Кремля на решение Казахстана отменить «визаран» для иностранцев. На что Песков ответил, что возможность для жителей стран ЕАЭС свободно выбирать страну (где жить и работать) всё равно сохраняется.

Комментируя известие о том, что заместитель госсекратаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности США к диалогу и смягчению санкций, Песков ответил, что ничего нового сказано не было. По его словам, Нуланд был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии какого-либо маневра или гибкости в позиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, вместо того чтобы использовать свой «ключ» к решению проблемы.

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