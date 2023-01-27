Москва, 27 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. США не хотят прекращения конфликта на Украине. Вместо того чтобы использовать свой «ключ» к решению проблемы, глава Белого дома Джо Байден выбрал путь накачивания Киева оружием. Такое мнение высказал в ходе брифинга 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием», — заявил Песков.

Комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот мог бы решить проблему вокруг Украины за один день, Песков отметил, что, «наверное, теоретически господин Трамп оказался недалеко от правды», так как «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона». Однако, по словам Пескова, на завершение конфликта «потребуется не день и не два».