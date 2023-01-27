Песков: Байден выбрал путь накачивания Киева оружием
Песков: Байден не хочет использовать свой «ключ», чтобы прекратить конфликт на Украине
Москва, 27 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. США не хотят прекращения конфликта на Украине. Вместо того чтобы использовать свой «ключ» к решению проблемы, глава Белого дома Джо Байден выбрал путь накачивания Киева оружием. Такое мнение высказал в ходе брифинга 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием», — заявил Песков.
Комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот мог бы решить проблему вокруг Украины за один день, Песков отметил, что, «наверное, теоретически господин Трамп оказался недалеко от правды», так как «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона». Однако, по словам Пескова, на завершение конфликта «потребуется не день и не два».