Москва, 27 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Подробно комментировать указы президента РФ о помиловании участвовавших в СВО не стал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Помилование заключенных в России всегда осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ, сообщил он 27 января журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности, — сказал Песков. — Поэтому об указах я ничего не могу говорить».

Ранее появилась информация о том, что ряд участников боевых действий в зоне спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», которые были зачислены в эту группу на добровольной основе из числа заключённых, были помилованы.

После того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором он говорит напутственное слово тем, кто воевал и получил помилование, американский журналист задавал ему вопросы, кто и когда был помилован. Пригожин ответил, что информировать иностранцев считает неуместным.