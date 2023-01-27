Москва, 27 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал награждение военнослужащего Айка Гаспаряна из частной военной компании «Вагнер».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе СВО, что было отмечено государственной наградой», — заявил Песков в беседе с журналистами 27 января.

О награждении бывшего заключенного рязанской колонии Айка Гаспаряна сообщили 7 января в Telegram-канале ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что министерство финансов США объявило частную военную компанию «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.