Вашингтон, 27 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Обещанные Западом и европейскими странами киевскому режиму танки вряд ли окажут решающее влияние на расстановку сил на поле боя. Такое мнение высказали военные эксперты в статье в газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

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Эффект от «ограниченного количества» танков, прибывающих в марте, будет зависеть от умения военных ВСУ ими управлять и того, насколько хорошо новые формирования интегрированы на линии фронта, пояснил Франц-Стефан Гади, научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

«Но поскольку Германия так долго ждала, чтобы решить, отправлять ли танки, маловероятно, что Leopard 2 сыграет значительную роль в каком-либо весеннем наступлении», ― сказал он.

Также отмечается, что «мешанина» из танков с различными конструкциями, разными сроками поставок может создать для киевской армии серьёзные логистические трудности. Как подчеркнул эксперт по танкам из оборонной фирмы Janes Сони Баттерворт, боевики ВСУ будут «использовать несколько различных типов техники, и они будут вынуждены обеспечивать их нужными запасными частями».

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Так, например, в разных странах Европы могут быть разные модели германских танков Leopard 2, а британские танки Challenger 2 используют боеприпасы, отличные от стандарта НАТО.

«В долгосрочной перспективе применение нескольких типов танков может создать большие проблемы с логистикой», ― указывает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Newsweek отметило, что американские танки M1 Abrams наряду с повышенной огневой мощью, скоростью и другими прекрасными для боевой машины характеристиками обладают и рядом конструктивных особенностей, которые могут создать серьёзные проблемы для киевских военных.