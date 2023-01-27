Москва, 27 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Ничего страшного. Россия всё больше адаптируется к санкциям. Так отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введенные Японией санкции против Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Мы всё больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций», — сказал Песков, добавив, что включаются элементы компенсаторики.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Япония фактически с самого начала заняла своё место в кругу недружественных стран и продолжает эту санкционную линию.

«Ничего нового страшного такие решения нам не несут», — подчеркнул Песков.

Напомним, Япония ввела запрет на экспорт в Россию вакцин, препаратов, медоборудования, ядерных материалов, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.