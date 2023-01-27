Тусон, США, 27 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Фотографию фрагмента рельефа поверхности планеты Марс, который напоминает морду медведя, сделал марсианский разведывательный спутник НАСА (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter). Об этом 26 января сообщила пресс-служба Университета Аризоны на сайте учебного заведения.

NASA Фотография фрагмента рельефа поверхности планеты Марс, который напоминает морду медведя

«Медведь на Марсе? Черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым видом излома (голова)», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что космический аппарат сделал эту фотографию 12 декабря 2022 года с помощью используемой камеры высокого разрешения HiRISE.

При этом предполагается, что так называемые нос и рот «медведя», скорее всего, образовались из вулканических или грязевых отверстий, из которых вытекали лавовые или грязевые потоки. По данным СМИ, масштаб фотографии свидетельствует, что диаметр такой «морды медведя» составляет порядка двух километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что NASA совместно с Роскосмосом скорректирует график запусков космических кораблей на МКС.