Москва, 27 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Поставки Западом киевскому режиму оружия ведут к росту напряженности ситуации вокруг Украины. Об этом заявил 27 января в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Действительно происходит эскалация напряженности. Эскалация напряженности происходит в том числе и за счёт тех решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона европейских столиц», — заявил Песков.

Напомним, днем ранее Песков заявил о категорическом несогласии с тем, что «направление различных систем вооружения <…> на Украину никоим образом не означает вовлечённость этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине».

Он также неоднократно высказывал мнение, что среди членов НАТО растет нервозность. Они несут ответственность за накачку Украины оружием, за что придется расплачиваться украинскому народу.