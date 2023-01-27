Москва, 27 января, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассчитывают, что все виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране будут привлечены к ответственности и понесут соответствующее наказание.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. <…> Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 27 января.

Напомним, что в результате вооруженного нападения на здание дипмиссии в Тегеране погиб сотрудник охраны, двое получили ранения.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале заявила, что Москва осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.