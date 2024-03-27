Москва, 27 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В настоящее время в здании Федеральной таможенной службы РФ сотрудниками Следственного комитета и Федеральной службы безопасности проводятся обыски по уголовному делу начальника центрального информационно-технического таможенного управления ведомства Дмитрия Васильева, который ранее был задержан по подозрению в коррупции. Об этом 27 января сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Александр Щербак/ТАСС Здание Федеральной таможенной службы РФ

«Сотрудники СК и ФСБ проводят обыски в здании Федеральной таможенной службы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что начальника IT-управления ФТС подозревают в хищениях средств, которые были выделены по государственным контрактам на цифровизацию деятельности ведомства, а также получении взятки в размере 25 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по подозрению в получении взятки в Москве задержали начальника центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева.