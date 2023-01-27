Москва, 27 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград в Кремле не обсуждают. Об этом 27 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

О возможном переименовании у официального представителя Кремля спросили журналисты.

«Нет, никаких обсуждений на этот счёт не ведётся», — сказал Песков.

Ранее с инициативой переименовать Волгоград в Сталинград выступил Международный союз бывших малолетних узников фашизма по случаю юбилея Сталинградской битвы, 80-детие победы в которой будут отмечать 2 февраля. Организация направила письмо с данным предложением зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который возглавляет оргкомитет по празднованию юбилея, и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.