Сеул, 10 февраля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Гражданин США Филип Вахуда, развернувший флаг России на открытии Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, хотел поддержать «Олимпийских атлетов из России». Об этом сам американский болельщик рассказал в интервью RT.

Флаг России

«Мне хотелось, чтобы они («Олимпийские атлеты из России») чувствовали себя как дома, — говорит молодой человек. — Показать им, что они должны быть со всеми на равных. Ведь Олимпиада для всех».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля американский болельщик Филип Вахуда из Окленда (США) на открытии XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) развернул на трибуне российский флаг.

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