Москва, 27 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом 27 января в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналистам Дмитрий Песков сообщил, что ближе ко второй половине дня 27 января президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

«Сегодня день достаточно непубличный», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает главу киевского режима Владимира Зеленского достойным собеседником российского президента.