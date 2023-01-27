Москва, 27 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В России нужно создать онлайн-платформу, на которой можно было бы проводить консультации женщин о трудовых правах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Итак, 54% женщин… А сколько из них у нас официально трудоустроены? Тоже половина — 52,8% официально трудоустроенных женщин. Теперь давайте спросим сами себя. Если каждая вторая женщина не трудоустроена, у нас что, каждая вторая подруга не работает? Работает. А как она работает? Вероятно, она в серую, в черную, в зеленую? А это её выбор? Я уверена, что нет», — сказала депутат в ходе экспертных слушаний в Госдуме, посвященных совершенствованию трудового законодательства в интересах женщин.

По словам Буцкой, женщина в такой ситуации как минимум лишается больничного, декретных выплат, потому что, чтобы получить пособие, нужно доказать, что она работает. Парламентарий привела данные, согласно которым 49% вакансий с дискриминацией по возрасту и полу.

«Давайте подумаем о том, что необходимо создать некую онлайн-платформу, на которой можно было бы проводить консультирование и информирование женщин о своих трудовых правах. Я про ту самую серую зону, я про тех самых женщин, которые сейчас не находятся в трудовых отношениях, потому что им отказали, а они не знали, куда обратиться. С учетом того, что не надо платить, в сущности, думаю, что такую платформу надо создать на сайте «Работа в России», — сказала Буцкая.