Москва, 27 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн» расширены, сообщили 27 января в пресс-службе правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

Согласно подписанному накануне, 26 января, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, выпускникам будет проще подать документы для поступления в вуз онлайн.

Так, к сервису «Поступление в вуз онлайн» теперь дополнительно подключены новые государственные информационные системы.

Речь идёт о цифровой платформе «Физическая культура и спорт», о государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, а также об информационной системе в сфере развития добровольчества и о ряде других систем.

Как и раньше, информация о зачислении будет доступна в личном кабинете абитуриента на «Госуслугах» сразу после решения приёмной комиссии.

«Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько вузов, — они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение», — говорится в пояснительной записке к постановлению.