Тегеран, 27 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Причиной вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране стали личные мотивы нападавшего. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил глава полицейского управления полиции Тегерана Хосейн Рахими.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами», — цитирует главу полицейского управления агентство Tasnim.

Напомним, что в результате вооруженного нападения погиб один сотрудник охраны посольства, двое получили ранения и были доставлены в больницу.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил соболезнования в связи с произошедшим в Иране терактом.