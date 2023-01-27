Минск, 27 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Второй за неделю беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был задержан 26 января белорусскими пограничниками на границе с Литвой. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Цитата из видео Пограничники задержали беспилотник на границе с Литвой — второй за неделю. gpk. gov. by

Отмечается, что лидские сотрудники белорусского Госпогранкомитета обнаружили беспилотник на расстоянии полукилометра от литовской границы.

Также указывается, что после проведения проверки в населённом пункте Мицканцы Вороновского района Лидской области были выявлены двое белорусских граждан, управлявших задержанным БПЛА. При этом уточняется, что в отношении указанных лиц начат административный процесс за нарушение пограничного режима, им грозит штраф в размере до 1850 белорусских рублей (порядка 48,5 тысячи рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства вопросам.