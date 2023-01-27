Белгород, 27 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Белгородской области из-за неблагоприятных погодных условий опрокинулся военный КамАЗ. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть мобилизованных: Бредихин Виталий, Баранов Евгений, Назаров Сергей, Ташаров Самид, Моторов Денис и Бехтер Андрей, четверо из которых — уроженцы Тверской области. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь Белгорода.

По информации источника, предварительной причиной аварии стал сильный гололед вкупе с густым туманом.

Ранее в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю сообщали, что в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Раздольное — Хасан погиб пятилетний ребенок.