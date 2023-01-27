Донецк, 27 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Макеевка снова были обстреляны украинскими войсками. Об этом 27 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:25 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 10:30 — четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 11:15 и 11:35 — шесть и три снаряда калибра 155 мм соответственно по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка и Макеевка были обстреляны со стороны киевских нацистов.