Москва, 27 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Бывший капитан московского «Спартака» и полузащитник сборной России Денис Глушаков в интервью «Спорт—Экспресс» 27 января рассказал о причинах конфликта экс-тренера Массимо Карреры с тогдашним тренерским штабом.

Алексей Филиппов/ РИА Новости Полузащитник сборной России Денис Глушаков

«Лично присутствовал при одной некрасивой истории. Все знали, что Федун заплатил Каррере миллион евро бонуса после чемпионства… Мы договорились с главным тренером, что он разделит премиальные с персоналом <…>», — сказал Глушаков, добавив, что после некрасивой истории с задержкой выплаты премиальных его отношения с прежним штабом изменились полностью.

Также российский футболист отметил, что именно этот конфликт стал главной причиной провального третьего сезона Массимо Карреры в клубе — сезон 2018/19 «красно-белые», набрав 49 очков, завершили на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что бразильского нападающего «Ньюкасла» Жоэлинтона лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.