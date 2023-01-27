Канберра, 27 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу. Он проиграл со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6, сообщает 27 января «Чемпионат».

Алексей Филиппов/РИА Новости Российский теннисист Карен Хачанов

Матч продолжался три часа 21 минуту. Российский теннисист десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Греческий теннисист сделал 18 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Циципас вышел в финал, где он будет играть или с Новаком Джоковичем (Сербия), или с Томми Полом (США).