Москва, 27 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Причина, по которой в Московском молодежном театре актер и по совместительству руководитель этого заведения подрался с работником сцены, пока неизвестна. Но к делу уже подключилась полиция, а участники драки снимают побои в травмпунктах.

Мвд.рф Полиция

26 января полицию вызвали в Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева. Звонивший рассказал, что прямо в здании происходит драка между новым сотрудником и режиссером театра Спесивцевым Василием.

«На месте были обнаружены два молодых человека, на лицах и головах которых имелись телесные повреждения и ссадины. По данному факту проводится проверка», — сообщил ИА REGNUM источник в полиции.

Сами участники драки объяснили полицейским, что у них произошел конфликт, на какой почве не уточняли. После пары резких слов в адрес друг друга конфликт перерос в драку. Работники театра, ставшие свидетелями перепалки, попытались успокоить мужчин, а когда поняли, что не получается, то вызвали полицию.

Журналисты попытались связаться с Василием Спесивцевым, но его телефон не отвечает, а в самом театре отказались комментировать ситуацию. Второй участник драки 32-летний осветитель сцены Сергей Симикин в разговоре с журналистом пожаловался, что плохо себя чувствует и не готов говорить о случившемся. Удалось пообщаться лишь с братом Василия Семеном Спесивцевым, который также является одним из руководителей театра.

«О драке я ничего не слышал. Этот Симикин к нам только устроился и проходил испытательный срок на должность осветителя. Про драку, опять же, ничего сказать не могу. Да и вы видели моего брата Василия, вы поверите, что он на кого-то мог напасть?» — поделился с журналистом ИА REGNUM актер Семен Спесивцев.

37-летний Василий Спесивцев сын известного театрального режиссера и народного артиста РФ Вячеслава Спесивцева. С шести лет Василий выступает на сцене в театре, за это время в его послужном списке уже более ста ролей в различных спектаклях.