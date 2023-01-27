Варшава, 27 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Польша намерена передать киевскому режиму 60 танков. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет 27 января газета Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

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Уточняется, что речь идёт не только о 14 боевых машинах Leopard германского производства, но и 30 танках PT-91, а также другие модернизированных машинах.

«Польская армия отправила 250 танков [Киеву] полгода назад. В настоящее время мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, 30 из них — ПТ-91. А кроме этих танков 14 танков Leopard 2», ― уточнил премьер-министр.

Моравецкий выразил удовлетворение тем, что Польша смогла «убедить союзников и партнёров в Западной Европе в том, что они должны быть гораздо более активными в поддержке Украины». Речь идёт о недавнем решении Германии о поставке танков Leopard режиму Зеленского и о согласии на передачу этих боевых машин другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединённых Наций стремится к тому, чтобы был мир, а поставки киевскому режиму танков странами Запада не будут этому способствовать.

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Напомним, Великобритания пообещала поставить Киеву 14 танков Challenger 2. Германия и Польша заявили о готовности отправить на Украину по 14 танков Leopard 2. Кроме того, в США пообещали передать силам ВСУ 31 танк Abrams, а Франция — некоторое количество колёсных танков AMX10-RC.