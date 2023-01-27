Тегеран, 27 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В Иране задержали напавшего утром 27 января на посольство Азербайджана мужчину, сообщает местное агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В полиции Тегерана уточнили, что нападавший был задержан на месте. Свои действия мужчина объяснил личными мотивами и проблемами в семье.

Утром мужчина зашел в здание диппредставительства Азербайджана вместе с двумя детьми. Он открыл огонь. В результате этих действий погиб начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва шокирована очередным нападением на посольство Азербайджана.

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