Геническ, Херсонская область, 27 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Шесть тротиловых шашек общей массой 1,2 кг и другие боеприпасы были найдены сотрудниками полиции на территории Херсонской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону в своём телеграм-канале.

ГУ МВД Херсонской области Боеприпасы

Отмечается, что схрон со взрывчаткой и боеприпасами был обнаружен правоохранителями 25 января в посёлке городского типа Новоалексеевка Генического муниципального округа Херсонской области.

«Изъяты противопехотная мина ОЗМ-72, взрыватель, шесть тротиловых шашек массой 1,2 кг, 113 патронов разного калибра и флаг «Меджлиса [крымско-татарского народа]» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с проукраинскими надписями», — говорится в сообщении.

ГУ МВД Херсонской области Тротиловые шашки

Также указывается, что в посёлке городского типа Чаплинка сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое мужчин, нашедших артиллерийские снаряды, а также в одном из домов были найдены и изъяты восемь гранат Ф-1 и запалы к ним.

Кроме того, уточняется, что Ивановке полицейские нашли в одном из домов 30 патронов калибра 5,45 мм и форму ВСУ, а в Скадовске ими был задержан местный житель 1978 года рождения, прятавший у себя во дворе 54 патрона разного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два опорных пункта киевских боевиков было уничтожено танкистами Южного военного округа во время наступательных действий на территории Запорожской области.