Москва, 27 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Женщины на собеседовании при приеме на работу зачастую сталкиваются с вопросами, которые не связаны с их профессиональными навыками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом заявила замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева.

Владимир Федоренко/РИА Новости Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева

«При поступлении на работу проводится собеседование, как правило. Это отражено в Трудовом кодексе, действительно, работодатель при приеме на работу может проводить собеседование, но при этом задают вопросы: сколько у вас детей? Замужем вы или не замужем? Планируете ли вы еще пополнение в семье или не планируете? А есть ли у вас дети с инвалидностью?» — сказала депутат в ходе экспертных слушаний в Госдуме, посвященных совершенствованию трудового законодательства в интересах женщин.

Авксентьева отметила, что хотя нигде нет статистики, что работодатель отказал женщине в приеме на работу из-за того, что у нее есть малолетние дети или она недавно вышла замуж, но тем не менее такие жалобы поступают.

«Имеет ли смысл ввести в Трудовой кодекс ограничительную норму о том, чтобы на собеседовании работодатель мог задавать вопросы только касающиеся квалификации, образования, должного опыта работы и прочее, что непосредственно относится к последующему исполнению работником своих трудовых обязанностей?» — спросила парламентарий.