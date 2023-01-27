Токио, 27 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Поставки Западом танков Киеву увеличат число жертв на Украине, написал 27 января депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в своём блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Комментируя решение Берлина и Вашингтона поставить Киеву танки — Leopard и Abrams, Судзуки прогнозирует ухудшение ситуации на Украине, затягивание войны и увеличение числа погибших, — и всё это по вине Запада.

Мунэо Судзуки «Жертвами в основном являются дети, женщины и старики».

Он заявил, что Токио следует внести вклад в мирное урегулирование ситуации на Украине.

При этом политик провёл исторические параллели со Второй мировой войной, отметив, что «если бы Япония капитулировала на полгода раньше, не было бы ни бомбардировки Токио, ни битвы за Окинаву», не говоря уже о ядерных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.