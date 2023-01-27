Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ осуществляют зачистку дачных районов на окраинах Угледара.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Штурмовики ведут зачистку дачных районов на юге Угледара. Битва серьезная, противник кусается», — отметил Гагин в беседе с ТАСС 27 января.

Ранее Пушилин заявлял, что освобождение Угледара станет поворотным моментом спецоперации, так как взятие под контроль данного населенного пункта обеспечит российским войскам выход на красноармейское и кураховское направления.