Москва, 27 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Российские военные ведут разведку боем в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Владимир Трефилов/РИА Новости Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — пояснил он.

Владимир Рогов также заявил, что генеральное наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области ещё не началось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героизме и мужестве командира танка старшего сержанта Магомедали Акаева, которые он проявил в ходе спецоперации.

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