Киев, 27 января, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Польша помимо обещанных ранее Киеву танков Leopard германского производства намерена отправить на Украину 60 танков PT-91 Twardy. Об этом 27 января сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Raf24 PT-91 Twardy

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«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», ― написал он в своём телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша передаст изготовленные в Германии танки Leopard 2 киевскому режиму сразу, как только украинские военные обучатся управлять данной техникой. По его словам, это произойдёт в течение нескольких недель. Он напомнил, что было принято решение отправить на Украину роту танков Leopard 2 из 14 единиц.

Ранее Варшава отправила на Украину 250 танков Т-72.