Афины , 27 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Четыре немецкие БМП Marder будут скоро переданы Греции, чтобы пополнить её запасы бронетехники после передачи Киеву БМП-1 производства бывшей ГДР, сообщает 27 января агентство АМНА.

Jan Woitas/dpa/Global Look Press БМП Marder

Об этом заявил накануне, 26 января, на заседании греческого парламента министр национальной обороны республики Никос Панайотопулос, пояснив, что договорённости с Берлином выполняются: Киеву передают устаревшие и «не поддерживаемые запчастями» БМП в обмен на современные Marder.

Никос Панайотопулос «Ещё четыре машины Marder прибудут в течение нескольких дней, и ещё две, я полагаю, к середине следующего месяца, так что завершится обмен первых 20 машин».

По словам главы греческого оборонного ведомства, не исключена новая сделка с немцами по вооружениям. Во всяком случае, работа в этом направлении ведётся.

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