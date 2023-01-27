МИД Турции выразил соболезнования в связи с произошедшим в Иране терактом
Анкара, 27 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство в Тегеране.
«Чавушоглу осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану. Нападение турецкий дипломат обозначил как теракт», — говорится в сообщении, опубликованном 27 января на официальном сайте турецкого внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что в Москве осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране погиб сотрудник охраны, еще двое получили ранения.