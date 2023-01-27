Анкара, 27 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство в Тегеране.

Александр Щербак/POOL/РИА Новости Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Чавушоглу осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану. Нападение турецкий дипломат обозначил как теракт», — говорится в сообщении, опубликованном 27 января на официальном сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что в Москве осудили вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

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Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране погиб сотрудник охраны, еще двое получили ранения.