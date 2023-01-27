Уфа, 27 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Бывший начальник Нефтекамского межрайонного следственного отдела Башкирии Вадим Саляхов арестован по обвинению в посредничестве при передаче взятки на сумму 2 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Читайте также: В Уфе двух инспекторов ГИБДД осудили за получение взяток

Такое решение принял Ленинский районный суд Уфы.

«Суд удовлетворил ходатайство, постановив избрать в отношении Саляхова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2023 года», ― говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако следователь настаивал на аресте, так как обвиняемый «может воспрепятствовать производству по уголовному делу путём использования знакомств в правоохранительных органах».

Уточняется, что Саляхову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, он получил от своего знакомого денежные средства в размере 2 млн рублей для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел.

Отметим, что в 2017 году занимавший тогда пост руководителя Нефтекамского межрайонного следственного отдела стал одним из победителей в конкурсе на звание «лучшего» среди сотрудников СКР, заняв третье место. Как сообщается на сайте СКР, Вадим Саляхов «правильно организовал работу вверенного ему подразделения, оперативно и эффективно решает поставленные задачи». По итогам работы за 2016 год коллектив следственного отдела под его руководством занял первое место в конкурсе на звание «лучшего» среди следственных отделов следственного управления по Башкирии.

Ранее по теме: Глава комитета Ленобласти по ТЭК задержан за взятку в 26 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уфе за получение взяток были осуждены два инспектора ГИБДД. Суд признал их виновными в получении взяток от водителей за несоставление протоколов за нетрезвое вождение, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу и приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.