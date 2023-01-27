Орбан: Венгрия теряет из-за антироссийских санкций ЕС около €10 млрд в год
Орбан назвал сумму, которую Венгрия потеряла в 2022 году из-за антироссийских санкций Евросоюза
Будапешт, 27 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. По итогам 2022 года Венгрия из-за антироссийских санкций Евросоюза потеряет в общей сложности порядка около €10 млрд. Об этом 27 января заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«В результате санкций Венгрия потеряет 3764 млрд форинтов (порядка €10 млрд — прим. ред.) в виде несостоявшегося экономического роста», — сказал он.
Также глава правительства Венгрии отметил, что, по его данным, эта сумма сравнима с тем, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, уплачиваемый всеми венгерскими гражданами за год.
При этом Орбан вновь выступил за то, чтобы антироссийские санкции были пересмотрены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в случае, если Евросоюз введёт санкции в отношении российских организаций и предприятий ядерной энергетики, Венгрия наложит на них вето.