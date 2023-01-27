Будапешт, 27 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. По итогам 2022 года Венгрия из-за антироссийских санкций Евросоюза потеряет в общей сложности порядка около €10 млрд. Об этом 27 января заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«В результате санкций Венгрия потеряет 3764 млрд форинтов (порядка €10 млрд — прим. ред.) в виде несостоявшегося экономического роста», — сказал он.

Также глава правительства Венгрии отметил, что, по его данным, эта сумма сравнима с тем, сколько составляет совокупный личный подоходный налог, уплачиваемый всеми венгерскими гражданами за год.

При этом Орбан вновь выступил за то, чтобы антироссийские санкции были пересмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в случае, если Евросоюз введёт санкции в отношении российских организаций и предприятий ядерной энергетики, Венгрия наложит на них вето.