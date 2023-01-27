Будапешт, 27 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В случае, если Евросоюз введёт санкции в отношении российских организаций и предприятий ядерной энергетики, Венгрия наложит на них вето. Об этом 27 января заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Как отметил глава правительства Венгрии, в данный момент власти ЕС осуществляют разработку плана по введению новых антироссийских санкций, которые могут коснуться сферы ядерной энергетики.

При этом он указал, что «ожидает большой битвы» по этом вопросу, и подчеркнул, что «венгерское правительство наложит вето» в случае введения СЕ санкций против ядерной энергетики России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января госсекретарь офиса премьер-министра Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи заявил, что в Закарпатской области Украины в последние годы постоянно случаются нападки на этнических венгров.