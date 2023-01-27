Саратов, 27 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В Саратове трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения в результате пожара в квартире пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло в однокомнатной квартире на четвертном этаже дома №19 на улице Васильковской. Площадь пожара составила 29 кв. м.

«Спасено 15 человек: двоих спустили по автолестнице, еще 13 человек вывели в спасательных устройствах с четвертого и пятого этажей», — говорится в сообщении управления.

Всего из дома на улице Васильковской эвакуировали 50 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Дагестана произошло ЧП. В результате аварийной ситуации в системе газоснабжения возникли пожары в десяти квартирах.

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