Вашингтон, 27 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. 37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды по буллитам над «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Российский хоккеист Александр Овечкин

«Думаю, мы все знали, что должны показать себя сильными и постараться выйти вперед. Мы знали, что, если сможем зацепиться, все почувствуют себя намного лучше», — цитирует российского хоккеиста «Спорт-Экспресс» 27 января.

Стоит отметить, что в комбинации «Вашингтон Кэпиталз», приведшей к первому голу в матче, почувствовали три россиянина: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз», набрав 58 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной Конференции. «Питтсбург Пингвнз» с 57-ю очками располагается позицией ниже.