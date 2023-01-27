Москва, 27 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Серийное производства пассажирских самолётов МС-21 начнётся в конце 2024 года, заявил 27 января гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиалайнер МС-21

«В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолёта, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство», — сообщил Чемезов в интервью РИА Новости.

По его словам, стендовые испытания некоторых из этих систем уже начаты. Программа МС-21 находится, как сказал Чемезов, «фактически уже на финишной прямой».

Глава госкорпорации напомнил, что Росавиация одобрила главные изменения в типовой конструкции, связанные с установкой двигателя ПД-14 и крыла из произведённых в России композитных материалов.

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