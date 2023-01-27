Москва, 27 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. На протяжении последнего времени Молдавия активно общается с Североатлантическим альянсом (НАТО), а молдавское руководство на этом фоне всерьёз говорит об отмене нейтрального статуса и возможности вхождении в некий военно-политический блок, в то время как оппозиция в республике опасается втягивания страны в вооруженный конфликт. Об этом 27 января говорится в материале обозревателя РИА Новости Михаила Каткова.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что о возможности отмены нейтрального статуса Молдавии и вхождении её в «более крупный альянс», не уточняя, какой именно, на фоне военных действий на территории Украины заявляла молдавский президент Майя Санду, отмечая, что республика якобы продолжает быть «очень уязвимой из-за российской пропаганды и дезинформации».

Также Катков напомнил, что Молдавия все плотнее работает с НАТО и глава молдавского минобороны Анатолий Носатый участвует во встречах на авиабазе Рамштайн, хотя и считает, что республику не могут взять в альянс в обозримой перспективе, так как её армия находится в плачевном состоянии.

В то же время уточняется, что, хотя молдавское руководство за вступление в альянс, согласно результатам проведённого в ноябре 2022 года опроса общественного мнения, 54,5% респондентов высказались против вхождения Молдавии в НАТО и 47% — против объединения с Румынией, за которое высказалось только 35% опрошенных.

При этом борьбу за сохранение нейтрального статуса Молдавии ведёт оппозиция страны и лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон назвал сложившуюся ситуацию опасной.

Kremlin.ru Игорь Додон

Кроме того, обозреватель приводит мнение экспертов по этому поводу, которые считают, что руководство Молдавии движется в направлении вхождения в альянс, несмотря на то, что большинство населения против этого.

Как отметил молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев, страны Запада пытаются этим создать для России так называемые широкие последствия, чтобы доказать, что спецоперация ВС РФ только усугубила имеющиеся проблемы. При этом он указал, что в результате отказа от нейтралитета или движения на вступление в НАТО в Молдавию могут войти румынские войска для поддержки молдавских властей в этом, несмотря на мнение большинства.

Также другой молдавский политический эксперт Игорь Тулянцев указал, что для законного отказа от нейтрального статуса у Молдавии есть два законных пути: голосование в парламенте с поддержкой такого решения двумя третями депутатов или всенародный референдум, отметив, что молдавское население не хочет в большинстве своём вхождения в НАТО.

При этом доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова уточнила, что, по её мнению, НАТО уже начало военное и инфраструктурное освоение молдавской территории и его не интересует мнение людей.

U.S. Department of Defense Солдаты НАТО

«Юридические формальности ни Кишинёв, ни Запад не интересуют. [Такой подход] может иметь печальные для страны последствия. Если рассматривать все это вкупе с политикой по упразднению русскоязычных СМИ, преследованием оппозиции и давлением на Приднестровье, можно смело утверждать: Республика Молдова идет по пути Украины», — заявила эксперт.

В то же время подчёркивается, что все эксперты сошлись во мнении, что ни Кишинёв, ни Киев не будут приняты в НАТО в течение ближайшего времени, и из Молдавии делают фактор постоянного раздражения и дискредитации России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев назвал происходящие на Украине события первым этапом гибридной войны с Соединенными Штатами Америки.