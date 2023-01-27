Угледар, ДНР, 27 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Битва за Угледар, к которой приковано внимание общественности в последние дни, в ночь на 27 января прошла без особой активности с обеих сторон, существенных изменений в ситуации не было, отметил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский. Информируя о тактике киевских боевиков на данном направлении, он пояснил, что ВСУ пытаются отсекать российские передовые группы артиллерийским огнем с периодическими контратаками, но эти контратаки представляют собой попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых ВС РФ позиций, пояснил комбат.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Ранее киевские боевики предприняли безуспешные попытки отбить Угледар с использованием авиации. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, у противника ничего не вышло, он потерял технику и людей. Только в районе Золотой Нивы и Пречистовки от ударов российской артиллерии погибли не менее 200 солдат ВСУ.

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«Главное место действий — Донбасс. Вот сейчас мы зацепились за Угледар, мы входим в него, мы оттягиваем другие украинские силы на кураховское направление», — информирует российский военкор Александр Сладков.

В интернете уже появились видеокадры с видом на охваченный боевыми действиями Угледар: российские штурмовики зачищают дачные районы на юго-востоке города, в то время как российские артиллеристы работают по позициям ВСУ в северо-восточной части. По оценке главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.

«Окружение и последующее освобождение этого города решают многие задачи», — сказал Пушилин.

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Напомним, накануне российские войска перекрыли ключевые трассы, ведущие к городу Угледару, лишив подкрепления группировку ВСУ, которая удерживает жилые кварталы. Общая цель — взять город «в клещи» так, как ранее это было сделано в Соледаре. От исхода штурма Угледара зависит то, как будет развиваться стратегическая операция, призванная оттеснить линию фронта от Донецка.

«Если линия обороны вокруг Угледара окончательно посыпется, то можно сказать, что у украинских подразделений к западу от Донецка будут очень серьезные проблемы», — считает российский политолог Владимир Корнилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский отмечал, что тактика Киева построена на том, чтобы отсекать передовые группы российских подразделений, «вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнём с периодическими контратаками».

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