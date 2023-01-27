Москва, 27 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В России выросли штрафы за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде. Соответствующий закон 27 января подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Так, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, если раньше штраф за это правонарушение составлял от 500 рублей до одной тысячи рублей, то теперь он составит от одной до трех тысяч рублей. При этом сохраняется альтернативная мера наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток.

«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 и 2 настоящей статьи (ст. 17.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. ― Ред.), влечёт наложение административного штрафа от трёх до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», ― говорится в законе.

Напомним, закон о повышении штрафов до 3000 рублей и аресте до 15 суток за неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении нарушения правил в суде Государственная дума приняла на пленарном заседании 24 января. 25 января документ был одобрен Советом Федерации.