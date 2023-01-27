Москва, 27 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Россия должна четко заявить, что никакие санкции — их потенциальное усиление или ослабление — не должны быть предметом торга, в том числе по украинскому вопросу, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«От России публично и цинично требовали выполнять то, что в ЕС изначально считали фикцией, — но и это не главное. Обман европейской общественности и бизнес-сообщества причинил гигантские, непоправимые потери для очень и очень многих экономик, не в последнюю очередь — стран ЕС. А это уже выглядит как преступление международного масштаба», — отметил Косачёв в телеграм-канале, комментируя заявиление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

В связи с заявлениями заместителя госсекратаря по политическим делам Виктории Нуланд, сенатор считает необходимым вернуться к одной из важнейших функций бесконечных санкций, которые США наштамповали уже против большинства человечества.

«Суть вполне прозаична: когда дело доходит до переговоров, то в обмен на реальные уступки (территориальные, экономические, политические) со стороны подсанкционных стран США обещают попросту слегка разжать свою удавку. Проще говоря, в обмен на конкретные уступки они дают не встречные уступки, а лишь немного перестают делать гадости. В обмен на добро чуть уменьшают зло», — констатировал Косачёв.

Именно поэтому со стороны России должно быть четко заявлено: никакие санкции — их потенциальное усиление или ослабление — не должны быть предметом торга, в данном случае, по украинскому вопросу, подчеркнул парламентарий.

«Только прямые договоренности в ключевых вопросах, которые привели к СВО — права людей, территории, угрозы безопасности, членство в НАТО и другие. И никак иначе. Обсуждение так называемых санкций только легитимизировало бы этот инструмент экономического шантажа в политических целях», — убежден сенатор.

Он видит задачу парламентариев в том, чтобы работать на всех площадках над тем, чтобы «этот неоколониальный инструмент одной группы государств был окончательно поставлен вне закона и морали».

Читайте также: Чем ответит Россия на «вторжение» ЕС в Закавказье

Со своей стороны сенатор Андрей Клишас заявил, что «незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров».

Читайте также: В СФ отреагировали на заявление Нуланд призывом к демилитаризации Европы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США Нуланд заявила, что санкции, введенные в отношении России, можно было бы смягчить, но для этого нужно выполнение двух условий — выведение ВС РФ с территории Украины и возвращение ей территорий, вошедших в РФ.

Кроме того: Джонсон назвал «нормандский формат» переговоров дипломатической имитацией

Дипломатической имитацией назвал «нормандский формат» переговоров по Украине экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Коснувшись темы урегулирования конфликта на Украине, в том числе Минских соглашений, Джонсон признал, что процесс не сдвигался с мёртвой точки. По мнению экс-премьера Британии, масштабные санкции против России нужно было ввести ещё в 2014 году.