Тегеран, 27 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Официальный предстатель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее утром 27 января вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник охраны.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипломата.

Также Мария Захарова добавила, что позднее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации дадут развернутый комментарий насчет произошедшего в Тегеране вооруженного нападения.