Астана, 27 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Принять участие в выборах в маслихаты (местные представительные органы) в Казахстане смогут две новые политические партии ― «Байтак» и «Республика», которые открыли региональные филиалы и представительства. Об этом заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Такое решение было принято 27 января на очередном заседании Центральной избирательной комиссии Казахстана. Согласно принятому по итогам голосования постановлению, эти два политических объединения смогут выдвигать своих кандидатов в большинстве областей республики.

«Партия «Байтак» допущена к участию во внеочередных выборах маслихатов в 15 регионах республики», ― уточнил Абдиров.

Что касается партии «Республика», то принятое постановление предусматривает допуск этого политического объединения к участию в выборах в 19 регионах, в частности, в городах Астана, Алма-Ата, Чимкент.

Глава ЦИК также напомнил, что период выдвижения кандидатов завершается 8 февраля. До этого времени у этих партий есть время для открытия и регистрации новых представительств и филиалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента, а также назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.

По решению ЦИК все семь зарегистрированных в Казахстане партий допущены к парламентским выборам. Это правящая партия «Аманат», Народная партия Казахстана, Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Общенациональная социал-демократическая партия, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Республика» и партия «зелёных» «Байтак».