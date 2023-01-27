Москва, 27 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект о привлечении к ответственности правообладателей и авторов материалов, признаваемых в России экстремистскими, внес в Госдуму парламент Чечни, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправками в КоАП предусматривается внесение изменений, согласно которым при рассмотрении дел о признании информационных материалов экстремистскими необходимо привлекать правообладателей, авторов произведений и перевода».

«Суд также привлекает к участию в деле правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода, а если административный иск подан о признании экстремистским религиозного издания, то и представителей централизованных религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии», — следует из документа.

Кроме того, законопроект предусматривает отнесение дел о признании информационных материалов экстремистскими к подсудности верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа.

Законопроект, дополняющий перечень религиозных писаний, не подлежащих признанию экстремистскими материалами, парламент Чеченской Республики также внес в Госдуму. Сейчас предусмотрена норма о том, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Парламент Чечни предлагает расширить этот перечень и включить в него «сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы)».