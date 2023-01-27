Москва, 27 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. О героизме о мужестве командира танка старшего сержанта Магомедали Акаева, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, сообщает 27 января Минобороны России.

Цитата из видео Минобороны России. 2023. Россия Старший сержант Магомедали Акаев

Как рассказал танкист, видеозапись рассказа которого приводит российское оборонное ведомство, его танковый экипаж смог выявить группу киевских нацистов, которые пытались совершить прорыв в тыл ВС РФ на бронетехнике.

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Также он уточнил, что огнём своей боевой машины его экипажу удалось уничтожить свыше 10 единиц бронетехники ВСУ, навязать боевикам ВСУ бой и удерживать позиции до прихода подкрепления. За проявленные героизм и мужество старшего сержанта наградили медалью «За отвагу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в трёх областях Украины.