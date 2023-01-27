Москва, 27 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Писателю Юрию Пахомову позвонила незнакомая женщина, она представилась сотрудником Пенсионного фонда и пообещала прислать к пенсионеру свою коллегу для оформления документов. Вскоре к прозаику наведалась женщина, а после её ухода из его квартиры пропала крупная сумма денег. Это произошло 14 января, но подозреваемых удалось установить только спустя 11 дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

86-летний Юрий Николаевич Носов, который писал свои произведения под творческим псевдонимом Пахомов, проживает в Москве в районе Хамовники. Пожилой мужчина находился дома, когда ему позвонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудником Пенсионного фонда и объяснила Юрию Николаевичу, что ему нужно заполнить бланк на получение какой-то компенсации. Пенсионер не запомнил, о чём именно шла речь, но женщина была настолько убедительна, что он не стал сопротивляться и задавать лишних вопросов. Звонившая пообещала писателю, что скоро к нему придёт её коллега с необходимыми бумагами. Примерно через 40 минут в дверь позвонили. Юрий Николаевич впустил незнакомку в квартиру. Женщина заполняла какие-то бумаги, задавала вопросы, а затем попросила пенсионера налить ей стакан воды. Писатель на какое-то время оставил незнакомку одну и отправился на кухню. После его возвращения женщина объяснила, что случайно взяла бланк без печати, и спешно удалилась. После её ухода Юрий Николаевич заподозрил неладное и решил проверить, все ли ценные вещи на месте. Вскоре выяснилось, что из квартиры пропала крупная сумма денег, которые пенсионер хранил под подушкой. Об этом пожилой мужчина сообщил в полицию.

«86-летний житель Москвы сообщил, что ему позвонила неизвестная, представившись Екатериной Ивановной из пенсионного отдела, и сообщила, что к нему придет ее коллега Светлана Ивановна и принесет ему бланк для заполнения на выплату компенсации. После ее ухода заявитель обнаружил пропажу денежных средств свыше 1 000 000 рублей, которые находились под подушкой», — сообщил ИА REGNUM источник в полиции.

Это произошло ещё 14 января, но установить личности преступников удалось только сейчас.

«В ходе проверки по заявлению была установлена 56-летняя гражданка, зарегистрированная во Владимирской области, которая была изобличена в данном преступлении. В настоящий момент ей предъявлено заочное обвинение», — сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Юрий Николаевич Пахомов (Носов) известен как писатель-прозаик. До начала литературной карьеры Юрий Николаевич служил в центральном аппарате ВМФ СССР. Будучи медиком по образованию, он со временем стал главным эпидемиологом ВМФ РФ и был удостоен звания изобретатель СССР за разработку и внедрение комплексных прививок для личного состава. Он побывал в горячих точках по всему миру — в Гвинее, Мозамбике, Эфиопии, Сомали, Вьетнаме, Йемене и других. Вышел в отставку в звании полковника медицинской службы, взял псевдоним и начал писать книги.

Позже он стал членом и секретарем правления Союза писателей России, а так же лауреатом всероссийских и международных литературных премий. На его счету более десятка книг, по одной из них режиссёром Марленом Хуциевым в 1983 году был снят фильм «Послесловие» с Ростиславом Пляттом и Андреем Мягковым в главных ролях.