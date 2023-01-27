Тегеран, 27 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили, что в результате вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Иране в пятницу, 27 января, погиб один человек, двое получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«27 января 2023 года около 08:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран <…>», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД Азербайджана.

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»… Состояние [раненых — ред.] оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование того предательского нападения», — подтвердили в ведомстве.