Киев, 27 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена трёх областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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Так, сигналы сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской областях и части Запорожской области, находящейся под контролем Киева.

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Воздушная тревога была объявлена в 10:15 (мск) 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 26 января в четырёх регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Речь идёт о Полтавской и Днепропетровской, Харьковской и в Сумской областях. Кроме того, украинские власти объявили воздушную тревогу на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Утром 26 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Её отменили во второй половине дня.

Отметим, что от Министерства обороны России официальных заявлений о нанесении ударов по инфраструктуре Украины 26 и 27 января не поступало.